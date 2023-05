Kijk finale Songfestival buiten op scherm bij Café Stonewall

on

Zaterdagavond is de finale van het Eurovisie Songfestival op een groot scherm te volgen in de Walstraat, buiten bij Café Stonewall in Enschede.

Het wordt een compleet straatfeest; er is niet alleen een groot scherm, er is ook een buitenbar. Alle gasten kunnen zelf punten en hun mening geven.

In Zwolle staat in Odeon Café Foyé een groot scherm, waarop de finale te zien is. De toegang is gratis.

Zondag is songfestivaldeskundige Barry van Cornewall in de Roze Golf te horen met een nabeschouwing van het Songfestival en de Nederlandse prestatie. De radioversie is vanaf zondagmiddag drie uur beschikbaar, de podcast later op de avond.

(Foto: EBU – Corinne Cumming)

