Primeur: in de maand juni voor het eerst Pride in Nunspeet

Een primeur voor Nunspeet: voor het eerst wordt er dit jaar een Pride maand gehouden. De organisatie is in handen van True Colors Nunspeet.

De Pride start op zaterdag 3 juni met het hijsen van de pridevlag. Iedereen wordt opgeroepen om de vlag op te hangen. De vlaggen zijn te leen bij True Colors Nunspeet.

Op dinsdag 6 juni is de Pride Bingo in Dorpsherberg Dde Roskam. De bingo is de officiële start van de Pride in Nunspeet. Met name politici zijn uitgenodigd om te komen als steun voor alle LHBTI-Plussers in Nunspeet.

True Colors is op donderdag 8 juni aanwezig op de Markt in Nunspeet om te flyeren en het gesprek aan te gaan. Pride-maand is namelijk niet alleen een feestmaand, het is ook een maand van bewustwording.

Bij de ingang van het gemeentehuis kan iedereen die dat wil met krijt aan de gang tijdens de Pride Stoepkrijt.

De Pride Nunspeet wordt afgesloten met de DragBingo op vrijdag 30 juni in WOC Binnenhof in Nunspeet. Er wordt bingo gespeeld onder de bezielende leiding van dragqueen Venom.

(foto: Venom_Viv)

