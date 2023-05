Transgender filmfestival TranScreen 18 tot 21 mei in Amsterdam

on

Het zevende editie van het transgender filmfestival TranScreen wordt van 18 tot 21 mei in Amsterdam gehouden.

In filmtheater Kriterion en jongerencentrum JACO in Amsterdam is een gevarieerd aanbod te zien van films uit de hele wereld rond het thema transgender.

Naast het rijke filmaanbod kunnen bezoekers ook in gesprek met filmmakers en deskundigen. Ook zijn er workshops en panelgesprekken.

In de foyer van Kriterion is een expositie en op de slotavond, zaterdagavond 20 mei, een feest.

TranScreen opent dit jaar met de documentaire North by Current van regisseur Angelo Madsen Minax, een vaste gast van het festival. Na de mysterieuze dood van zijn nichtje keert filmmaker Minax terug naar zijn geboorteplaats in Michigan en kijkt hij terug op zijn jeugd. In deze rauwe, aangrijpende en persoonlijke documentaire duikt Minax dieper in de uitdagingen van het vormen van een eigen identiteit, de pijn van opgroeien en de wispelturige dynamiek van een familie. Wat deze film bijzonder maakt is dat de transpersoon niet het lijdend voorwerp is, maar juist de verteller.



Bezoekers kunnen zelf een steentje bijdragen aan de inclusiviteit van het festival. Bij aankoop van een kaartje wordt gevraagd een kaartje schenken aan een LHBTI-Plus-vluchteling. TranScreen verdubbelt het aantal gedoneerde kaarten. Vluchtelingen die naar het festival willen, kunnen de organisatoren vragen om een gratis toegangskaart.

Klik hier voor meer informatie en het complete programma.



