Regenboogpad in Enschede door bandensporen beschadigd

Het vorige week nieuw aangelegde regenboogpad in Enschede is beschadigd door bandensporen.

Het nieuwe pad vertoont zwarte vegen van banden, die aangebracht zijn door snel optrekken. Een aantal sporen is van een of meerdere auto’s, maar er zijn ook sporen die aangebracht zijn met een brom- of motorfiets.

Het pad bij de voetgangersoversteek aan de De Ruyterlaan, bij de kruising met de M.H. Tromplaan, werd in oktober 2021 aangelegd en feestelijk in gebruik genomen, maar na veertien dagen al weer weggehaald omdat de verf te glad bleek.

(Bron en foto: Roze Golf)

