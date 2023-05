GGD ’s starten weer met mpox (apenpokken)-vaccinatie 

on

Vanaf dinsdag 23 mei begint GGD IJsselland weer met vaccineren tegen mpox (voorheen: monkeypox of apenpokken). Iedereen met verhoogd risico op mpox kan een afspraak maken om deze vaccinatie te krijgen.

GGD Twente begint half mei met vaccineren. Ook andere GGD’s bieden vaccinatiemogelijkheden aan. Een afspraak maken kan nu al.

De vaccinatie tegen mpox is bedoeld om infecties en verspreiding van het mpox-virus zoveel mogelijk te voorkomen.

De vaccinatie tegen mpox is voor mannen die seks hebben met mannen en transpersonen, die een verhoogd risico hebben op mpox.

Uitgebreide informatie over wie in aanmerking komt voor vaccinatie en hoe je een afspraak kunt maken is te vinden op de site van GGD IJsselland en GGD Twente.

Kijk hier voor een GGD in andere regio’s.

De vaccinatiecampagne is een vervolg op de eerdere campagne, die vorig jaar liep van augustus tot november.

Wie al volledig gevaccineerd is voor mpox, hoeft niet opnieuw gevaccineerd te worden.

Het mpox-virus werd in Nederland voor het eerst vastgesteld in mei 2022.

(Bron en foto: GGD IJsselland)

