‘Geen hokje voor ons’: eerste VPRO TikTok documentaireserie

In de eerste VPRO documentaireserie op TikTok, ‘Geen hokje voor ons’, geven vijf jongeren zelf invulling aan hun gender. Jongen, meisje, beide of geen van beide: zij bepalen zelf wie ze zijn en hoe ze door het leven willen gaan.

Elke aflevering wordt één van hen bij een belangrijke stap in zijn/haar/hen leven gevolgd. Een stap die bijdraagt aan wie ze zijn en hoe ze zich willen uiten.

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei is er elke dag een nieuwe aflevering van ‘Geen hokje voor ons’ te zien online, en op 12 mei om 19.00 uur is er een live-sessie op TikTok bij NPO Zapp, waarin de hoofdpersonen terugblikken en wordt er gepraat over de thematiek van de serie en wat dit voor hen betekent.

De hele serie is ook hier te bekijken.

(Bron en foto: VPRO)

