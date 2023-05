Roze Golf 07-05: het bizarre leven van een roze Duitser

on

Rolf Döhrn kwam in 1934 op 9-jarige leeftijd met zijn moeder naar Nederland. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kreeg hij het steeds moeilijker: hij was Duits, homoseksueel en zijn moeder was inmiddels getrouwd met een Joodse man.

Hij werd opgeroepen voor de Hitler Jugend toen hij zestien was. Daar maakte hij kennis met andere homoseksuele soldaten. Rolf hielp Joden onder te duiken en dook zelf onder omdat hij niet wilde vechten aan het front.

Na de oorlog bleef het voor Rolf moeilijk, want Duits en homoseksueel. Rolf overleed in 2009, net na het verschijnen van zijn autobiografie.

In de Roze Golf een tocht langs plekken in Amsterdam die een rol hebben gespeeld in het leven van Rolf Döhrn. Chris Jans, een goede vriend van Rolf, vertelt over het leven van de Roze Duitser.

Bevrijdingsfestival

In de Roze Golf ook een sfeerimpressie van het Bevrijdingsfestival in Zwolle en Barry van Cornewal laat drie liedjes horen die hij ziet als belangrijkste concurrenten van het lied van Mia en Dion.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel