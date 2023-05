Regenboogvlag in het centrum van Delft in brand gestoken

on

De regenboogvlag van LHBTI-vereniging DWH in Delft is door onbekenden in brand gestoken. De vlag hing aan de gevel van het pand van de vereniging aan de Lange Geer in het centrum van de stad.

De vereniging heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. De politie gaat er vanuit dat de vlag vernield is in de nacht van zaterdag op zondag.

‘We hadden net zo’n leuk feest gehad, en daarna gebeurt dit. Echt hartstikke vervelend’, zegt DWH-bestuurslid Dries Stuij tegen Omroep West.

Nadat een feest zondagochtend vroeg rond 3.30 uur afgelopen was, was er nog niets aan de hand. ‘We hadden écht een leuke bijeenkomst achter de rug’, aldus Stuij. .

‘Nadat ik zondagochtend foto’s van de verschroeide vlag deelde in een groepsapp, merkte je meteen dat dit grote impact heeft op onze vereniging. Leden reageerden geschokt en het geeft een gevoel van onveiligheid.’

Het gebeurt vaker dat er sprake is van incidenten bij het pand. ‘Zo zijn leden van ons voor de deur lastig gevallen en bedreigd. Dit is de zoveelste stap in een reeks van anti-LHBTI+-acties.’

(Bron: Omroep West; foto: politie.nl, DWH)

