Russische LHBTI-activist krijgt boete voor ‘homo-porpaganda’

De Russische LHBTI-activist Yan Dvorkin is door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot een boete van 100.000 roebel (€ 1.150) voor het verspreiden van ‘homo-propaganda’.

Dvorkin is hoofd van Center T, een groep activisten die transgenders en niet-binaire mensen helpt door hen mentale en juridische hulp te bieden en donaties in te zamelen voor mensen in nood.

Hij pleitte ‘niet schuldig’ en vroeg om stopzetting van de zaak. Dvorkin stelde in de rechtszaal dat hij het ‘onmenselijk’ vindt dat de Russische staat ‘het legaal maakt om een ​​hele sociale groep van de bevolking te discrimineren, dat zijn ongeveer 14 miljoen Russische burgers.’

‘Ik heb anderen nooit opgelegd wat ze zouden moeten zijn en wat ze zouden moeten doen. Ik heb diep respect voor de vrijheid van elk persoon om zichzelf te zijn’ zei hij in de rechtbank.

Dvorkin moest zich 21 maart bij de politie melden. Hij had gereageerd op uitlatingen van parlementslid Vitaly Milonov, die beweerde dat alle mensen die Rusland verlieten ‘actieve homoseksuelen’ waren. Dvorkin zei in een reactie dat alleen ‘passieve homoseksuelen’ dan in Rusland bleven, zonder ‘hun partners en seks’. Daarop gaf een voogdij-organisatie hem aan bij de politie. Dvorkin heeft namelijk de pleegzorg op zich genomen van een gehandicapt kind.

(Bron: Novaya Gazeta; foto: Center T)

