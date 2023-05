Foto’s Elisabeth Ohlson leiden tot ophef in Europees Parlement

on

Foto’s van de Zweedse fotograaf en kunstenares Elisabeth Ohlson hebben tot protesten geleid van rechtse Europarlementariërs uit Italië, Polen en Spanje, die de foto’s omschrijven als ‘godslasterlijk’ en ‘respectloos’.

De foto’s uit de serie Ecco Homo, die deze week in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel hingen, maakte Ohlson in 1998.

De foto’s laten Bijbelse taferelen zien met LHBTI’ers in de hoofdrollen. Destijds probeerde het toenmalige Zweedse Europarlementslid Marianne Eriksson de foto’s tentoon te stellen in het gebouw van het Europees Parlement, maar dat kreeg ze niet voor elkaar; de weerstand was te groot.

Nu ter gelegenheid van het Zweedse voorzitterschap van de Europese Raad lukte het Europarlementariër Malin Björk wel om de foto’s tentoon te stellen.

‘Oneindige minachting’

Dat leidde tot protest van onder andere Jorge Buxadé, hoofd van de Vox-delegatie. Hij schreef op Twitter: ‘Het Europees Parlement is een straffeloos gebied geworden voor de LGTBIQ+-lobby met de medeplichtigheid van links, populair en liberaal. Mijn oneindige minachting voor de fotograaf, de promotors en degenen die het hebben toegestaan. Walgelijk en ellendig. Mijn wens is dat dit in de volgende legislatuur niet mogelijk zal zijn.’

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini (La Lega) eiste dat foto waarop een Jezus-figuur te zien is, die wordt omringd door man in leer, zou worden verwijderd.

‘Ander beeld’

Malin Björk zegti neen toelichting op haar initiatief: ‘Ik geloof dat kunst patronen kan verplaatsen en mensen kan veranderen, dus het voelt buitengewoon belangrijk dat deze werken een plaats krijgen in een instelling als het Europees Parlement. Ze laten een ander beeld zien van religie, liefde en menselijkheid. Ik heb veel waardering gekregen omdat het ons eindelijk gelukt is om de werken in dit huis te laten zien.’

Elisabeth Ohlson reageerde op de opheft: ‘Ik wil foto’s maken die ik zelf wil zien en die ik nog niet eerder heb gezien. Wij LHBTI-mensen zijn al zoveel jaren onzichtbaar en teruggedrongen. Het is duidelijk dat het EU-Parlement behoefte heeft aan de beelden.’

(Bron: Deutsche Welle, Infobae, QX; foto: Elisabeth Ohlson)

