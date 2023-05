Regine Hilhorst zet haar gedicht ‘Wie ben jij’ op muziek

on

Regine Hilhorst heeft de tekst van het gedicht dat ze maakte bij het kunstwerk ‘Het Verre Oosten’ op muziek gezet.

Het lied, dat ze maakte in opdracht van Other Stories Art Tour, is een lied van de onderdrukten.

Samen met pianist Bert van der Veen heeft ze het lied opgenomen en kunstenaar Viktoria Gudnadottir maakt de bijbehorende videoclip.

Het kunstwerk ‘Het Verre Oosten’ (foto) is van Hans Petri en staat in Enschede aan de Boulevard 1945 ter hoogte van de Espoortstraat.

Dit is de tekst van het gedicht:

Wie ben jij

dat ik moet buigen

dat ik kruipend op mijn knieën

slaafs moet smeken om me niet te breken

niet te breken niet.

Wie ben jij

dat je me neerslaat

en als ik opsta weer slaat

je kwaad me klein maakt je haat me

maar je kent me je kent me niet.

Wie ben jij

ben ik je woede

ben ik het foute en jij het goede

moet ik stuk en voor jou bloeden mijn bloed

heeft dezelfde kleur dezelfde geur.

Wie ben jij, wie ben jij

zie je niet zie je niet dat ik hetzelfde ben

dat ik je moeder en je dochter ben

dat ik je ziel en je geweten ben

zie je wel dat ik jou ben.

Wie ben jij

dat ik moet buigen

dat ik kruipend op mijn knieën

slaafs moet smeken om me niet te breken

niet te breken niet.

(Screenshot: videoclip)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel