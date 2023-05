Kransen voor omgekomen LHBTI’ers tijdens dodenherdenking

on

In het hele land hebben donderdagavond COC Verenigingen en andere LHBTI-Plus-belangenorganisaties kransen gelegd tijdens de dodenherdenking.

Op deze manier werd stilgestaan bij de onderdrukking en vervolging van LHBTI-Plussers wereldwijd, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

In Zwolle legden voorzitter Heleen Rompelman en bestuurslid Danielle van der Starre namens COC Zwolle een krans bij het monument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle.

Vertegenwoordigers van de Stichting Regenboog Steenwijkerland legden kransen in Blokzijl, Steenwijk en Tuk.

Op het Grote Kerkhof in Deventer werd namens COC Deventer een bloemstuk neergelegd.

COC Twente-Achterhoek legde een krans in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo (foto boven), Lichtenvoorde en Winterswijk.

Geen toestemming

In Nieuwe-Tonge legden bestuursleden van de Stichting Gay op Flakkee een krans. Vorige maand ontstond ophef over de kranslegging. De organiserende Oranjevereniging gaf de stichting geen toestemming om een krans te leggen. Daarop nam de gemeente de organisatie van de kranslegging over.

Krans in Almelo

Krans in Borne

Krans in Enschede

Krans in Wintsrewijk

