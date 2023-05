Het Bevrijdingsfestival in Zwolle met Queens of Liberation

on

Het Bevrijdingsfestival vrijdag in Zwolle heeft een roze rand. In het Wereldpaviljoen zijn de Queens of Liberation te zien en te horen in een wervelende show.

De Queens zijn te zien tussen 17:30 en 18:30 uur. Host in het Wereldpaviljoen is Miss Juicy Janice (foto).

Verder is er de theatervoorstelling ‘Ik ben oke’ te zien van Yaël Korse en kun je andere mensen ontmoeten in de Human Library.

De activiteiten in het Wereldpaviljoen zijn een initiatief Queer Night, het samenwerkingsverband van de Zwolse Theaters en COC Zwolle.

Het Bevrijdingsfestival wordt gehouden in het Park De Weezenlanden in Zwolle.

Klik hier voor het spoorboekje van de activiteiten in het Wereldpaviljoen

Klik hier voor het complete programma van het Bevrijdingsfestival.

(Foto Miss Juicy Janis Instagram)

