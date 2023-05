‘Kroning Charles is het moment om verleden te erkennen’

on

Met de aanstaande kroning van koning Charles roepen organisaties op dat het Verenigd Koninkrijk het verleden moet erkennen en dat er werk gemaakt gaat worden van LHBTI-rechten.

Het is ‘enorm belangrijk is dat mensen van alle leeftijden in het Verenigd Koninkrijk op de hoogte zijn van het kolonialisme en de gevolgen daarvan’, zegt Emma Eastwood van Human Dignity Trust.

‘Gezien deze erfenis speelt het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rol bij het ondersteunen van LGBTI-Plus-mensen over de hele wereld.’

Koloniale tijd

Over de hele wereld worden ‘LHBTI-ers’s vogelvrij verklaard door wetgeving die seksuele activiteit van hetzelfde geslacht strafbaar stelt en door zogenoemde ‘crossdressing‘-wetten en overtredingen van de openbare orde, die transgenders onevenredig zwaar treffen. De wetten stammen uit de tijd dat die landen koloniën waren van Groot-Brittannië.’

‘Veel van deze wetten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven sinds ze voor het eerst in de 19e eeuw werden ingevoerd. Het Britse rijk testte eerst moderne vormen van criminalisering in zijn koloniën, bijvoorbeeld in India en Australië, alvorens ze in het VK zelf te introduceren’, zegt Eastwood tegen Pink News.

Gemenebest

Na het uiteenvallen van het Britse rijk en de vorming van het Gemenebest, een ‘vrijwillige vereniging’ van landen, zijn veel van die landen begonnen met het herroepen van anti-LHBTI-wetten. Daardoor veranderen de LHBTI-Plus-rechten in het Gemenebest ‘snel, hoewel ongelijkmatig’, aldus Eastwood.

‘Terwijl een aantal landen onlangs homoseksualiteit hebben gedecriminaliseerd, hebben andere landen, zoals Oeganda, wetgeving ingevoerd om bestaande wetten te verbeteren.’

Nooit uitgesproken

‘Sommige van deze voorgestelde wetten verhogen de straf voor handelingen van hetzelfde geslacht, in sommige gevallen tot de doodstraf, en stellen niet alleen handelingen strafbaar, maar ook de LHBTI-identiteit zelf. LHBT-organisaties worden gecriminaliseerd, terwijl beperkingen op de vrijheid van meningsuiting van LHBTI-Plussers en hun bondgenoten om steun te betuigen aan LHBTI-gemeenschappen ook in deze wetsvoorstellen voorkomen.’

Wat de monarchie betreft, er is geen teken dat het van plan is deze geschiedenis onder ogen te zien. Net als zijn moeder heeft koning Charles zich nooit uitgesproken voor LHBTI-Plus-rechten, niet in eigen land en niet het Gemenebest, waarvan hij het hoofd is.

Relevant moment

Graham Smith, CEO van Republic, een campagnegroep die de monarchie wil afschaffen, vindt dat de kroning van koning Charles een bijzonder relevant moment voor reflectie is.

‘Hij heeft gesproken over mensenrechten voor christenen, de Tibetanen, maar hij heeft nooit iets gezegd over mensenrechten voor LHBTI-Plus -mensen in het Gemenebest. Ik denk dat dat behoorlijk slecht is,’ zegt Smith.

(Bron: Pink News; foto: Royal.uk)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws