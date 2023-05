Opnieuw is PSV’er Xavi Simons doelwit van spreekkoren

on

Tijdens de wedstrijd PSV-Ajax is PSV-voetballer Xavi Simons het doelwit geworden van spreekkoren van Ajax-fans.

De fans scandeerden ‘Xavi Simons is homo’, net als eerder fans van Spakenburg en FC Volendam. Dat gebeurde op meerdere momenten tijdens de wedstrijd.

Verslagever en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is niet te spreken over het gedrag van de supporters, maar ook niet over de houding van de KNVB.

‘Blijkbaar moeten we daar vrede mee hebben, want de KNVB doet er niks aan’, zegt hij. ‘Het is te belachelijk voor woorden dat zoiets gezongen wordt. En ik hoorde ook vanuit het PSV-kamp bepaalde spreekkoren die niet kunnen.’

(Bron en screenshot: Eindhovens Dagblad)

Categorieën:Nieuws