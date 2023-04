Roze Golf 30-04: Fleur schreef Nout en ik in de Razende Ruimte

on

Nout en ik in de razende ruimte is een kinder-voorleesboek geschreven door Fleur Doornberg-Puglisi. Geschikt voor kinderen vanaf pakweg 4 jaar.

Nout en ik wonen in een huis met twee moeders en ze hebben twee buurmannen. Nout is een jongen; van die ik mag je zelf weten of het een jongen of een meisje is. In het boek gaan twee kinderen op avontuur in hun straat. Door hun eindeloze fantasie maken ze hun eigen wereld groter.

Genderneutraal

Aron Dijkstra brengt Nout en ik en de raadselachtige Razende Ruimte uit hun fantasie prachtig tot leven in kleurrijke illustraties waar het plezier vanaf spat. Hij stond voor de uitdaging om een hoofdpersoon te tekenen die zowel een jongen als een meisje kan zijn. Hij legde zijn schetsen van ‘Ik’ aan verschillende kinderen voor. Wanneer er discussie ontstond, wist hij dat hij goed zat. Het resultaat is een verrassend voorleesboek over een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Tot verbazing van Fleur zijn er maar weinig kinderboeken, waarin gender geen rol speelt. De meeste kinderboeken zijn standaard geschreven met een vader en een moeder. Fleur vindt het belangrijk dat kinderen op een speelse manier kennis maken met andere samenlevingsvormen.

Ze was even over vanuit Zweden waar ze woont en wekt om haar boek te promoten. Een uitgebreid gesprek et Fleur is te horen in de Roze Golf van 30 april.

Songfestival

Verder laat songfestivalkenner Barry van Cornewal je in deze Roze Golf kennis maken met drie concurrenten van Mia en Dion, concurrenten uit de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op 9 mei.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

