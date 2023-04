Rainbow Radio van start bij lokale omroep Steenwijkerland

on

Maandag is de eerste uitzending van Rainbow Radio te horen via de frequenties van de lokale omroep van Steenwijkerland.

De eerste uitzending staat in het teken van leven met oorlog. Te gast is voorzitter Ronald Bakker van de Stichting Regenboog Steenwijkerland om het belang van kransleggingen op 4 mei toe te lichten. De stichting legt bij de dodenherdenking kransen in Blokzijl, Steenwijk en Tuk.

Rainbow Radio is een initiatief van de stichting Regenboog Steenwijkerland. Tijdens de regenboogweek in oktober afgelopen jaar maakte de stichting een eenmalig programma bij de SLOS, de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland. Dat smaakte naar meer. Aanvankelijk was het de bedoeling om in januari van start te gaan, maar door drukte op het werk en ziekte, werd besloten 1 mei te beginnen.

Presentator Maarten Molenkamp heeft er zin in: ‘het lijkt mee leuk om te doen. Praten kan ik wel, maar of ik dit ook kan, een radioprogramma presenteren, we zullen zien.’

Maarten krijgt assistentie van wisselend Ria van Hien of Kimberley de Jonge. De techniek is in handen van Herman van Hien en Thomas Maassen.

Rainbow Radio is elke eerste maandagavond van de maand te horen tussen 18:00 en 19:00 uur en wordt veertien dagen later herhaald.

Het programma is ook terug te luisteren, onder meer via de site van de lokale omroep.

(Foto: Zilverslang Fotografie – Facebook)

