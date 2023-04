Documentaire ‘Het M-woord’ van Haroon Ali wint ‘Tegel’

on

De documentaire ‘Het M-woord’ van Haroon Ali heeft een ‘Tegel’ gewonnen in de categorie ‘Achtergrond’. De ‘Tegel’ is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland. De jury bestaat uit veertig vakmensen.

De prijs werd maandag uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

In de documentaire gaat Haroon op zoek naar antwoorden op de vraag of je homo, lesbisch en transgender kunt zijn binnen de islam. Haroon, journalist voor onder meer de Volkskrant en Trouw, publiceerde in 2020 het non-fictieboek ‘Half’, over opgroeien tussen de Pakistaanse en Nederlandse cultuur, als homojongen in een islamitisch gezin.

De thema-avond ‘Het M-woord’ van de NTR was onderdeel van speciale NPO-programmering in mei 2022 waarin extra aandacht werd besteed aan racisme, discriminatie en diversiteit, onder de noemer ‘De ander zien, jezelf zijn’. Na de documentaire werd over het onderwerp verder gesproken in een talkshow onder leiding van Karim Amghar.

