Weer volop Koningsfeesten bij Café Stonewall in Enschede

Het is weer volop feest in de Walstraat in Enschede vanwege Koningsdag. Het begint al op woensdag 26 april van 19:00 uur met dragqueenshows en all female DJ’s.

Om middernacht wordt het stil op straat, maar gaat het feest binnen in Café Stonewall door tot pakweg 02:00 uur.

Donderdag, op Koningsdag begint het feest al om 14:00 uur en duurt tot 21:00 uur. Ook dan zijn de dragqueens weer van de partij, evenals de vrouwelijke DJ’s.

Ook op andere plekken in Enschede is het woensdag en donderdag feest..

Een gesprek met Sander Aalbersen, een van de organisatoren van de feesten in de Walstraat, is te horen in de Roze Golf van deze week.

(Foto: Uit In Enschede)

