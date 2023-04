Bolshoi Theater in Moskou schrapt balletvoorstelling Nureyev

on

Het Bolshoi Theater in Moskou heeft de balletvoorstelling Nureyev uit zijn repertoire geschrapt vanwege de aangescherpte wet, die de rechten en waarden van LHBTI-Plussers in Rusland verder inperkt.

Wijzigingen in de ‘homopropaganda’-wet uit 2013 verruimden het verbod op ‘de propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’. De nieuwe wet maakt het onmogelijk de voorstelling nog uit te voeren.

De voorstelling is gebaseerd op het leven van danser Rudolf Nureyev. Hij vroeg in 1961 asiel aan in Frankrijk en was daarmee een van de eerste Sovjetartiesten die naar het Westen overliep. Nurejev stierf in 1993 op 54-jarige leeftijd aan een aan aids gerelateerde ziekte.

De balletvoorstelling werd al in december vorig jaar geschrapt, nadat president Poetin de wetswijziging had goedgekeurd, maar de beslissing werd was nu bekend gemaakt.

De voorstelling ging in première in 2017, maar werd na de aanhouding van regisseur Kirill Serebrennikov niet meer opgevoerd. De voorstelling bleef wel op het programma staan.

De regisseur werd schuldig bevonden aan het verduisteren van geld in het Gogol Center-theater in Moskou. Zijn aanhangers zeiden dat de veroordeling wraak was voor zijn kritiek op autoritarisme en homofobie onder Poetin.

(Bron: Radio Free Europe., NPO Klassiek; foto: Het Bolshoi Theater)

