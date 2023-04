Roze Golf 23-04: Zanger Burçak Şikar is terug met Turn It Up

on

Zanger Burçak Şikar verwierf in 2018 grote bekendheid in Nederland, maar ook in Turkije met het nummer Divas on the Dancefloor.

Met het nummer kwam Burçak publiekelijk uit de kast en stond met Divas on the Dancefloor op het hoofdpodium tijdens de Pride Amsterdam dat jaar.

Het als Turkse homo openlijk bespreken van zijn geaardheid en de media-aandacht rondom de release van Divas on the Dance Floor! eiste zijn mentale tol. Kort na zijn publieke coming-out ontwikkelde de zanger namelijk een angststoornis; de prijs die hij heeft moeten betalen voor het wegstoppen van zijn echte zelf.

Het motiveert hem nu meer dan ooit om het beste uit zichzelf te halen. Na een periode van therapie, rust en bezinning staat Burçak sterker in zijn schoenen. Met ‘Turn It Up’ laat hij een zelfverzekerde kant van zichzelf zien en horen; iets wat lange tijd ontbrak.

Burçak wil laten zien dat niemand je kan vertellen wie je bent behalve jijzelf. Het afschudden van verwachtingen van de wereld om je heen is een belangrijke stap in het worden van wie je echt bent.

‘Turn It Up’ is nu verkrijgbaar op alle streamingdiensten. Burçak Şikar is te gast in de Roze Golf van 23 april.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel