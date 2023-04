Nieuwe voorzitter COC Twente Achterhoek: er gebeurt te weinig

on

Daphne Waanders is de nieuwe voorzitter van COC Twente Achterhoek. Zij vindt het belangrijk dat de LHBTI-Plus-belangenvereniging meer naar buiten treedt. Ze wil meer verbinding zoeken met andere organisaties die zich inzetten voor de belangen van LHBTI-Plussers.

‘Samen sterk, ook richting de politiek en bestuurders op gemeentelijk en provinciaal niveau’, zegt de kersverse voorzitter in de Roze Golf van zondag 23 april. ‘De afgelopen jaren was het werk van het COC heel veel naar binnen gericht. Onze eigen ontmoetingsgroepen (voor onder meer 50-Plussers, jongeren onder de 19 en mensen met een beperking) lopen heel goed, die zijn ook heel belangrijk voor mensen zodat ze zich welkom voelen in een groep met gelijkgestemden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we de belangen behartigen door het gesprek aangaan met gemeenten, met provincies, zodat we met z’n alen kunnen gaan kijken: wat hebben we nodig in onze maatschappij, zodat iedereen mee kan doen.’

Ze wijst op transpersonen. ‘Die hebben het moeilijk. Meer dan veertig procent van de transgenders heeft geen baan en leeft in armoede.’ Daarnaast hebben ze volgens Daphne Waanders vaak problemen met verzekeraars als het gaat om zorgkosten. Bovendien is er een tekort aan transgenderzorg, met name in de regio.

Conservatief

‘In zijn algemeenheid zijn wij onze regio erg gesloten. We zijn vrij conservatief in wat wel en wat niet ‘normaal’ is en wat we wel en wat we niet accepteren. Daar valt veel te winnen. Iedereen wil gewoon zijn eigen leven kunnen leiden. Wij ook, we willen gewoon onszelf zijn, gewoon ons werk doen en een feestje kunnen vieren. Dat kan nu onvoldoende. We worden op straat aangesproken, men vindt iets van ons en dat zeg ik altijd heel eufemistisch, maar het is altijd iets negatiefs. We worden negatief benaderd en negatief behandeld. We worden beperkt in de ruimte die we hebben om onszelf te kunnen zijn. Wat wij vragen –en daar gaat de aandacht ook naar toe- zijn dezelfde mensenrechten die iedereen heeft. Daar moeten we het over hebben en dat is het aandachtspunt voor de komende jaren.’

‘Mooie woorden’

Als het aan Daphne Waanders ligt worden over die rechten niet alleen gesprekken gevoerd, maar komen er ook acties. Ze wil dat er bij bestuurders en bij de politiek meer het besef gaat leven dat aandacht voor LHBTI-Plussers echt nodig is. ‘Het zijn tot nu toe altijd mooie woorden, maar er gebeurt te weinig.’

‘Bewustwording kost niet veel geld, maar levert maatschappelijk heel veel op. Heel veel mensen kunnen niet meekomen in de maatschappij, omdat ze niet mee mogen doen. Als we die mensen de ruimte geven om mee te kunnen doen, door gewoon zichzelf te kunnen zijn, levert dat de maatschappij heel veel op, niet alleen financieel doordat mensen in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.’

Het hele gesprek met Daphne Waanders is te horen in de Roze Golf van 23 april. Te gast is ook Sander Aalbersen, links op de foto. Hij is een van de drijvende krachten achter de Koningsnacht en Koningsdag feesten bij Café Stonewall in Enschede.

(Bron en foto: Roze Golf)

