President Hongarije spreekt veto uit over nieuwe anti-homowet

President Katalin Novák van Hongarije heeft haar veto uitgesproken over de nieuwe wet die de rechten inperkt van homo- en van transseksuelen.

De wet werd begin april aangenomen door het parlement en door de regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán aangeprezen als wet ter bescherming van kinderen.

Officieel is de wet bedoeld om burgers te beschermen die tekortkomingen en overtredingen door instellingen en bedrijven aan de kaak willen stellen, maar maakt het ook mogelijk dat burgers elkaar om ideologische redenen aanklagen.

Volgens president Novék is de wet in strijd met Europese richtlijnen die bescherming bieden aan klokkenluiders in instellingen en bedrijven, zo schreef ze vrijdag in een brief aan het parlement.

Het is de eerste keer sinds Orbán in 2010 aan de macht kwam dat de president een wet tegenhoudt waar de premier veel belang aan hecht. Novák is lid van het Fidesz, de rechts-populistische partij van premier Orbán.

De wet waarover de president haar veto over uitgesproken is, is niet de eerste wet, die de rechten van homoseksuelen, transseksuelen en transgenders inperkt. Er loopt een procedure van de Europese Commissie tegen een eerder ingevoerde anti-LHBTI-wet, die het ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsverandering op scholen verbiedt.

Het veto van de president betekent niet dat de wet nu van de baan is. Het parlement moet zich opnieuw over de wet buiten en kan de tekst onveranderd laten en de wet voor de tweede keer aannemen. De president staat dan met lege handen. Een veto kan maar één keer worden uitgesproken.

