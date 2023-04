‘Dame Edna’ overleden; acteur Barry Humphries dood

on

De Australische acteur Barry Humphries is overleden, melden Australische media. Bij ons is hij vooral bekend van zijn creatie Dame Edna Everage, met paars haar en vleugelbril. Barry Humphries werd 89 jaar oud.

Barry Humphries werd geboren in Melbourne in 1934. Als acteur brak hij in 1960 door, in musical Oliver! in Londen. Zijn bekendste rol, van chique huisvrouw Dame Edna, begon in de jaren vijftig, en werd wereldberoemd door tv-programma’s in de jaren tachtig en negentig. In die programma’s nam Dame Edna beroemdheden op de hak.

Barry Humphries speelde ook in ruim twintig films, en schreef meerdere boeken en toneelstukken. De acteur trouwde vier keer, en heeft twee dochters en twee zoons.

