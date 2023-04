Film ‘Eismayer’ genomineerd voor zeven ‘Austro-Oscars’

on

De Oostenrijkse film ‘Eismayer’ van regisseur David Wagner is zeven keer genomineerd voor de ‘Austro-Oscars’, de Oostenrijkse filmprijs.

Alleen de film ‘Corsage’ van Marie Kreutzer heeft er meer: acht.

‘Eismayer’ gaat over sergeant-majoor Eismayer, de meest gevreesde trainingsofficier in het Oostenrijkse leger. Hij is homoseksueel, wat zorgvuldig voor de buitenwereld verbergt. Dat gaat goed tot hij verliefd wordt op een van zijn mannen. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

De film, die mede werd gefinancierd door de Oostenrijkse publieke omroep ÖRF, viel al eerder in de prijzen op het Internationale Filmfestival in Venetië.

De 13e Oostenrijkse filmprijs wordt op donderdag 15 juni uitgereikt in de Globe in Wenen. De film gaat 11 mei in première in Nederlandse bioscopen.

(Bron: GGG, ÖRF; screenshot trailer)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder