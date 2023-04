President Oeganda stuurt anti-LHBTI-wet terug naar parlement

on

De Oegandese president Yoweri Museveni stuurt de anti-homo-wet terug naar het parlement, dat de wet eerder goedkeurde.

Museveni zegt de wet te ondersteunen, maar stuurt het voorstel terug voor ‘versterking’, om te voorkomen dat de wet indruist tegen de grondwet. Door de wet aan te passen, kan een succesvolle rechtszaak tegen de wet worden voorkomen.

Museveni had tot 21 april de tijd om ofwel zijn goedkeuring te geven aan het wetsvoorstel, of het terug te sturen naar het parlement voor herziening, of de voorzitter van het parlement te informeren dat hij er een veto over zal uitspreken.

Internationaal oogstte de wet veel kritiek. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties, de Europese Unie en een lange lijst van grote bedrijven hebben het wetsvoorstel veroordeeld, dat de doodstraf zou opleggen voor ‘zware homoseksualiteit’ en 20 jaar gevangenisstraf voor het ‘bevorderen’ van homoseksualiteit.

In Oeganda zelf spraken acht moeders van homoseksuele kinderen zich in een open brief uit tegen de wet.

(Bron: Reuters)

Categorieën:Nieuws