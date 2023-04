Russische homoseksuele asielzoeker 17 dagen in hongerstaking

on

De 34-jarige homoseksuele asielzoeker Sergei Gorbunov is inmiddels 17 dagen in hongerstaking om aandacht te vragen voor zijn zaak. Hij wacht al maanden op een eerste zogenoemd gehoor met de IND.

LGBT Asylum Support heeft in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg gevraagd om wat de doen aan de groep asielzoekers uit Rusland. Deze Russen worden gestigmatiseerd na de inval van Rusland in Oekraïne, terwijl zij als LHBTI-Plussers juist hun extreem homofobe land zijn ontvlucht.

Gorbunov ontvluchte Rusland, waar hij journalist was en politiek actief. Hij is een van de vele asielzoekers die vastgelopen is in het Nederlandse asielbeleid.

In de brief aan de staatssecretaris stelt LGBT Asylum Support de zaak van Gorbunov als voorbeeld om vervolgens duidelijk te maken hoe eindeloos zwaar het wachten is in overvolle azc’s. Hij was de beste vriend van Khina Zakharova die in azc in Drachten een einde maakte aan haar leven.

‘Ik heb geen plan B’, zegt de sterk vermagerde Sergei Gorbunov tegen Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Hij stopte 2 april met eten en drinkt alleen nog water en neemt zijn medicijnen in.

‘LGBT Asylum Support, zijn mede LHBTI-Plus-bewoners van zijn azc, als ook zijn partner; we maken ons allemaal ernstige zorgen over zijn snel slechter wordende conditie. Het is aan hem te zien en te merken dat Sergei in korte tijd meer dan 11 kilo is afgevallen’, zegt Sandro Kortekaas bezorgd.

‘Het moeilijke is dat de IND aan deze verzoeken niet kan toegeven omdat ze simpelweg te weinig getraind personeel hebben om complexe asielprocedure zoals van LHBTI-Plus- asielzoekers te beoordelen. Behalve in eerdere brieven waarin we aandrongen op meer personeel, hebben we daarom per brief bij de staatssecretaris verzocht deze groep die al als risicogroep aangemerkt is, versneld te horen gezien zijn óók uit een conflictgebied komen.’

Na het versturen van de brief, heeft de IND aan Sergei Gorbunov gevraagd om meer informatie te sturen, maar tegelijkertijd met de melding dat het geen garantie is dat zijn verzoek zal worden ingewilligd. Kortekaas: ‘Dit is hoe dan ook een enigszins hoopvol bericht van de IND. Want eenieder die om bescherming in Nederland vraagt en afhankelijk is van diezelfde overheid, hoopt dat noodsignalen als 17 dagen hongerstaking gehoord worden.’

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

