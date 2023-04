Ruit ingegooid in Zoetermeer als reactie op regenboogvlag

on

In Zoetermeer is zaterdag de ruit van een huis ingegooid. De bewoonster vermoedt dat het een reactie is op de regenboogvlag die ze had opgehangen als steun aan de LHBTI-Plus-gemeenschap.

De COC’s hadden opgeroepen om zaterdag de regenboogvlag uit te hangen na de belaging van het COC-pand in Eindhoven en de mishandeling bij een LHBTI-café in Groningen.

‘Ik heb de vlag pas om een uur of 16.00 opgehangen want ik zag de oproep vrij laat’, vertelt Ilona aan Omroep West. Nadat ze naar bed was gegaan, hoorde ze een harde klap. ‘Ik ben weer naar beneden gegaan en naar buiten waar mijn buren inmiddels ook stonden en het was een duidelijk verhaal: iemand heeft geprobeerd een baksteen door mijn voorruit te gooien.’

‘Verbijsterd’

‘Je laat je solidariteit zien met een gemeenschap die het moeilijk heeft. Die nog steeds aangevallen wordt. Zowel ik als enkele van mijn gezinsleden behoren tot deze gemeenschap. Dus het heeft voor ons ook echt een betekenis.’

‘Nee, ik voel mij niet verbaasd maar verbijsterd dat je echt een steen tegen je huis krijgt. Twee jaar geleden toen de Pridemaand begon, heb ik ook de regenboogvlag opgehangen. We kregen toen de handhaving aan de deur die vertelde dat de vlag weg moest want: ‘’het leidt tot agressie. Dadelijk krijg je een steen door je ruit”.’

Opgeborgen

‘Op sociale media krijg ik veel steun maar ook wat haatberichten: het is je eigen schuld! En dat maakt mij verdrietig. Het is nooit mijn eigen schuld dat mijn veilige plek, mijn huis beschadigd wordt. Met frisse tegenzin heb ik de vlag nu helemaal opgeborgen en ik denk niet dat hij hier snel weer zal wapperen. Tegen de dader wil ik zeggen: liefde is liefde. Liefde kan nooit fout zijn.’

Ilona heeft haar verhaal opgeschreven in een blog, die hier te lezen is.

(Bron: Omroep West; foto: Facebook Ilona)

