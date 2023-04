Queer Night Zwolle met Tijn de Jong en Heleen Rompelman

on

Vrijdagavond is het weer Queer Night in Zwolle. In schouwburg Odeon gaat Bart Scholten in gesprek met Tijn de Jong en Heleen Rompelman over het onderwerp gender.

Tijn de Jong is theatermaker, acteur, spreker en activist. Op zijn Instagram deelt hij ervaringen en gaat hij in gesprek met anderen over maatschappelijke vraagstukken. Taboes doorbreken en vooroordelen, stereotypes en discriminatie verminderen is diens doel. Als transgender- en non-binair persoon is Tijn ervaringsdeskundig op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit. De rode draad in diens werk zijn diens eigen ervaringen.

Heleen Rompelman is voorzitter van COC Zwolle en heeft een transgender verleden. De in Stadskanaal geboren Heleen merkte al op jonge leeftijd dat het lichaam waar ze in geboren werd niet klopte met hoe ze zich voelde. Op een dag ontmoette ze iemand die transgender was en ging op onderzoek uit. Op haar 24ste begon ze haar transitie.

Kaarten kosten € 3,50

Na afloop is iedereen welkom (ook als je geen kaart hebt) in Café Foyé waar een DJ tot in de late uurtjes je laat genieten van alles wat dansbaar is.

