Hooggerechtshof India buigt zich over legalisering homohuwelijk

on

Het Hooggerechtshof in India buigt zich deze week over het wel of niet openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Het hof moet uitspraak doen in een zaak aangespannen door LHBTI-Plus-activisten. De activisten pleiten verder voor wettelijke gelijkheid en adoptierechten voor paren van gelijk geslacht..

De Indiase regering is fel tegen de voorstellen en noemt het homohuwelijk een ‘elitair’ concept dat ingaat tegen de religieuze en sociale normen en waarden van het land. Het homohuwelijk is ‘niet verenigbaar met het Indiase gezinsconcept van een man, een vrouw en kinderen’. De regering wordt gesteund door de Indiase religieuze leiders.

Teken van waardigheid

In India is het huwelijk een belangrijk aspect van de cultuur en het huwelijk wordt gezien als een teken van waardigheid. De LHBTI-Plus-activisten willen ook dat aanzien dat uit een huwelijk voortkomt.

‘Het gaat om de grondrechten van burgers’, zegt een advocaat van de activisten. ’We vragen alleen dat de rechten die bestaan ​​voor heteroseksuele koppels ook aan LHBTI-Plus-koppels worden verleend, niets meer en niets minder.”

Kinderen in gevaar

De Indiase regering heeft ook bezwaar tegen de adoptierechten voor paren van gelijk geslacht. Volgens de Indiase nationale commissie voor de rechten van het kind, een overheidsinstantie, is brengt het toestaan van adoptie aan LHBTI-Plus-koppels kinderen in gevaar.

India telt naar schatting meer dan 135 miljoen LHBTI-Plussers. Van de Aziatische landen heeft alleen Taiwan het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: VRT)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws