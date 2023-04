Godsdienstleraar Raymond Hintjes wint homo-emancipatieprijs

on

Raymond Hintjes (45) heeft zaterdag de Graalbokaal Award ontvangen. De prijs van de Stichting RK homo-emancipatie werd voor het eerst uitgereikt.

Hintjes krijgt de prijs omdat hij zich uitspreekt tegen het taboe op homoseksualiteit binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

De godsdienstleraar sprak zich in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad uit tegen het boek De band van de liefde van kardinaal Wim Eijk. In het boek wordt een ‘homoseksuele relatie een zonde genoemd’ en Eijk plaatst homoseksualiteit in dezelfde categorie als pedofilie, verkrachting, prostitutie en bestialiteit. Ook schrijft Eijk: ‘Een wet op non-discriminatie van homoseksuelen zou de indruk kunnen wekken dat er een recht op homoseksualiteit bestaat.’

‘Diep kwetsend’

Hintjes schreef onder meer ‘dat hij van mening is dat hij via het onderwijs ‘een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan een rechtvaardige samenleving.’

Hij noemt het in het opiniestuk ‘dan ook diep kwetsend om in het boek van de kardinaal te lezen dat de rechten van homoseksuelen soms verplicht beperkt zouden kunnen worden met “het oog op het Algemene Welzijn.” Ik kan niet ONDANKS mijn openlijke homoseksuele relatie maar DANKZIJ mijn relatie een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn. In deze relatie oefen ik geduld, compassie en het geven van liefdevolle zorg. Allemaal waardevolle zaken met het oog op goed onderwijs en dus het Algemene Welzijn. En datzelfde geldt voor vele anderen met een homoseksuele relatie. Docenten, zorgmedewerkers, politici met een homoseksuele relatie ondermijnen het algemene welzijn niet, maar dragen eraan bij.’

Lef en durf

De jury vindt het opiniestuk van lef en durf getuigen door openlijk stelling te nemen tegen het boek van de kardinaal, ‘Juist in het onderwijswerkveld waar vorming en bewustwording van leerlingen en studenten een belangrijke rol speelt.’

Ook zijn rol in de discussie rond schrijver Pim Lammers, die door de Civitas Christiana werd beschuldigd van pedofilie, wordt door de jury geprezen.

Hintjes is godsdienstleraar aan Blaricum College in Venlo en voorzitter van Sint Bonaventura, de katholieke afdeling binnen onderwijsorganisatie AOb.

De Graalbokaal Award bestaat uit een geldbedrag, een blijvende zilveren bokaal en een bronzen sculptuur. De sculptuur is een wisseltrofee.

(Bron: Stichting RK homo-emancipatie, ND; foto: Facebook – Raymond Hintjes)

