Voor- en tegenstanders op de been bij Dragqueen-lezing Wenen

Zo’n honderd mensen hebben zondagochtend geprotesteerd tegen de dragqueen-lezing in Wenen. Ook waren er zo’n 400 tot 500 demonstranten voor LHBTI-Plus-rechten op de been.

Een grote groep politiemensen hield de voor- en tegenstanders uit elkaar.

De lezing werd gehouden in Turquoise Rosa Lila Villa op Linke Wienzeile in Wenen, waar veertig gezinnen met kinderen luisterden naar het optreden van kunstenares Freya Van Kant. Ze vertelde een sprookje van een prinses die een prins moest redden.

Tegendemonstranten droegen spandoeken met teksten als ‘Kinderen beschermen is geen misdaad’ en ‘Geen genderindoctrinatie met mijn belastingen’. De Weense FPÖ-leider Dominik Nepp had opgeroepen tot het annuleren van de travestietenlezing, omdat hier ging om ‘een onaanvaardbare vroege seksualisering van kleine kinderen’.

‘We hebben het hier niet over seks. Het gaat over favoriete kleuren, favoriete kleding en wat het betekent om uniek te zijn’, benadrukte Stephane Magloire, organisator van de Dragqueen-lezing tegenover persbureau APA .

Goed voor kinderen

‘Bij de Dragqueen-lezingen worden verhalen voorgelezen die gaan over jezelf zijn en een gelukkig mens worden’, legt van Kant uit. ‘Dit zijn verhalen die goed zijn voor elk kind, het gaat over menselijke waardigheid en ook over christelijke waarden als goed doel. Het is heel vreemd dat een “rechtse bende”, die als enige doel heeft onenigheid te zaaien en angst te zaaien, zich tegen zulke dingen mobiliseert.’

In de stad is zondagmiddag een solidariteitsbijeenkomst gehouden, met een optreden van ondermeer songfestivalwinnaar Conchita Wurst.

Zondag was er ook een Dragqueen-lezing in Rotterdam, waar voor- en tegenstanders demonstreerden.

(Bron: Die Presse, ÖRF; screenshots: ÖRF)

