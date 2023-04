Roze Golf 16-04: Volkszanger en rapper maken lied over pesten

on

Het lied ‘Nooit meer’ van Wilbur Zitman en rapper SoessieO, de artiestennaam van Hassan Ouhssayen, is een aanklacht tegen pesten. Beiden zijn in hun jeugd gepest, omdat ze anders waren.

Ze hebben hun ervaringen verwoord en op muziek gezet. De ontmoeting tussen de volkszanger en de rapper was een toevallige; de samenwerking krijgt een vervolg.

Beide mannen zijn homoseksueel en hebben een strijd moeten leveren om hun plek te kunnen vinden. ‘Het was een jarenlange struggle, maar ik heb het overwonnen en ben er eigenlijk alleen maar sterker door geworden’, zegt Hassan in de Roze Golf van 16 april. Hij vond in de muziek zijn uitlaatklep. ‘Mijn gevoel en mijn emotie zat in mijn muziek. Ik zeg altijd: zonder mijn muziek had ik het niet gered.’

Beste vrienden

Wilbur woonde samen met een vrouw, maar op een bepaald moment dacht Wilbur dat hij toch op jongens viel. Zijn vriendin had dat al lang door. ‘Zij zag het.’ Achteraf realiseerde hij zich dat hij al op de kleuterschool verliefd was op een jongen. Toen hij met zijn vriendin samenwoonde, dacht hij er nooit over na. Ze zijn nog steeds beste vrienden.

‘Kap er mee’

Het lied ‘Nooit meer’ is losjes gebaseerd op Laat me van Ramses Shaffy. Beiden hebben discriminatie ervaren tijdens hun jeugd. ‘Onze verhalen hebben zoveel raakvlakken in de dingen die we hebben moeten doorstaan, dat maakt het nummer bijzonder, maar ook heel universeel. Alles wat afwijkend is, daar kun je om gepest worden. Wat wij willen zeggen is: pesten slaat nergens op, kap er mee. Geef elkaar de ruimte, accepteer je medemens zoals hij of zij is’, aldus Wilbur. ‘En laat elkaar in zijn waarde’, vult Hassan aan. ‘Daarnaast is de boodschap: leer jezelf te accepteren. Als je dat doet, gaat de rest ook van je houden’, zegt Wilbur.

Het hele gesprek met Wilbur en Hassan is te horen in de Roze Golf van 16 april.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

