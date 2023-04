Bijeenkomst voor kinderen vervroegd; dragqueens lezen voor

on

Door een ingreep van de organisatie is een voorleesbijeenkomst voor kinderen door dragqueens ongestoord verlopen. Theater LantarenVenster in Rotterdam had de bijeenkomst in stilte verplaatst van zondagmiddag naar zondagochtend.

Tegenstanders die wilden demonstreren kwamen daardoor te laat.

Dreigtelefoontjes

Over de bijeenkomst is al dagen veel te doen. Tegenstanders vinden dat je kinderen niet mag confronteren met drag (mannen die een vrouwelijk alter-ego kiezen), of met seks. Voorstanders wijzen erop dat een voorleesbijeenkomst voor kinderen niets met seksualiteit heeft te maken. Het Rotterdamse theater kreeg in aanloop tientallen dreigende telefoontjes.

Ei en gejuich

Persbureau ANP meldt dat na de voorleesbijeenkomst twee dragqueens hand in hand naar buiten kwamen. Iemand gooide een ei in hun richting. Sympatisanten van de show ontvingen de twee juist met luid gejuich.

Ondanks het vervroegde tijdstip was er toch een aantal tegenstanders. De politie voorkwam een confrontatie.

