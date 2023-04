Regenboogvlag in top als protest

on

Op veel plekken in het land is de regenboogvlag gehesen, als steun voor LBHTI-ers en symbool tegen homohaat. In onder meer Zwolle en Enschede hingen vlaggen, maar ook bijvoorbeeld langs de Hofvijver in Den Haag.

LHBTI-vereniging COC had opgeroepen tot het hijsen van de vlag.

COC Zwolle laat zich zien met de regenboogvlag in het centrum van de stad. Foto: COC Zwolle.

De aanleiding

De oproep kwam na geweld vorig weekend. In Eindhoven probeerde een groep voetbalsupporters toen een regenboogvlag in brand te steken. Ze scholden jongeren uit in het gebouw van het COC. In hetzelfde weekend werden medewerkers van een drag-café in Groningen mishandeld.

Bij het COC in Eindhoven hangt een nieuwe vlag. Foto: RTL.

Wat er vandaag nog meer gebeurde

Tijdens het landelijk protest is bij het COC in Eindhoven een nieuwe regenboogvlag opgehangen. In Heiloo werd de vlag die bij het gemeentehuis werd opgehangen, juist gestolen. De burgemeester doet maandag aangifte.

