Achterhoek Pride zoekt ideeën en deelnemers voor dit jaar

Dit jaar wordt voor de tweede keer de Achterhoek Pride gehouden. De hele maand juni zijn er tal van activiteiten.

De organisatie nodigt iedereen uit om met ideeën te komen. Of dat nu individueel is of als vereniging, maatschappelijke instelling of bedrijf. Meedoen kan op veel verschillende manieren.

In het klein door het delen van berichten op social media of door het bakken en uitdelen van regenboog-muffins. Of door erover te praten met familie, vrienden, buren en collega’s. Maar groter kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst met een gastspreker die over een LHBTI-Plus onderwerp komt praten. Of een ‘inclusieve’ wandeling, een kleurrijke workshop of een mooie voorstelling.

Voor mensen met ideeën en mensen die graag iets willen doen in de maand juni, is er woensdagavond 19 april een informatieavond bij Den Diek in Lichtenvoorde.

Op de website www.achterhoekpride.nl komen alle activiteiten en initiatieven te staan. Er staan al diverse activiteiten op het programma, zoals een open avond van het mannenkoor Shansons in Varsseveld, een wandeling in Ruurlo en de voorstelling ‘Boys won’t be boys’ in Winterswijk.

