Volgende maand driedaags regenboogfestival in Nijmegen

Eind mei wordt in Nijmegen het Rainbow Collective Festival gehouden. Het festival wil aandacht voor de LHBTI-Plus-emancipatie in Nederland.

Het festival is een initiatief van Stichting Rainbow Collective in samenwerking met Arthouse LUX en Bibliotheek De Mariënburg en wordt gehouden van vrijdag 26 tot en met zondag 28 mei.

Het programma varieert van stadswandelingen door de oudste regenboogstad van Nederland, artistieke films en voorstellingen, tot prikkelende gesprekken en een afterparty in Merleyn.

Op vrijdag 26 mei presenteert Harm Edens (foto) een quiz over de geschiedenis, het heden en de toekomst van ‘de stand van ons regenboogland’.

Op zaterdag praten bezoekers over woke in het debat Sien we Wakker. Het Zuidelijk Toneel speelt de voorstelling The Pink Sheep of the Family en op zondag 28 mei kunnen bezoekers naar de theatervoorstelling Dood aan zee met acteur-choreograaf Barrie Stevens.

Rainbow Collective programmeert speciaal voor het festival vijf verschillende films waaronder El Houb en de klassieker Een Vrouw als Eva.

De bibliotheek geeft op vrijdagavond 26 mei podium aan Thom Wijenberg. Hij neemt je als bezoeker mee op een literaire verkenning van ons regenboogland. Op zaterdagochtend is er een gratis voorlees- en knutselfeest voor kinderen vanaf 4 jaar.

Kijk hier voor het complete programma.

(Bron en foto: Stichting Rainbow Collective)

