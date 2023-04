COC Zwolle staat zaterdag met infostand in centrum Zwolle

on

COC Zwolle staat zaterdag met een infostand op het Grote Kerkplein in Zwolle om mensen te informeren over LHBTI-Plus-aangelegenheden en vragen te beantwoorden.

De infostand wordt geplaatst als reactie op de gebeurtenissen in Eindhoven waar het COC-pand werd belaagd door zo’n twintig voetbalsupporters die de regenboogvlag van de gevel sloopten en de vlag in brand probeerden te steken. Een vrijwilligster van het COC werd geslagen. In het pand was een bijeenkomst van Jong&Out en de aanwezige tieners werden uitgescholden.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Eindhoven wordt iedereen opgeroepen om zaterdag de regenboogvlag uit te hangen. De oproep aan overheden, voetbalorganisaties en particulieren komt van de gezamenlijke COC-verenigingen en is bedoeld om als samenleving te laten zien dat haat en agressie tegen LHBTI-Plus-personen wordt afgekeurd.

Door met de infostand in het centrum van Zwolle te staan, wil COC Zwolle een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van LHBTI-Plussers.

(Foto: Regenboogvlaggen op Peperbus – archief)

