In Deventer weer Men-Meet-Men-avond van het COC

Vrijdag 14 april is er weer een speciale bijeenkomst voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar in Deventer.

Deze Men-Meet-Men-avond wordt gehouden in de kelderbar van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer.

Vanaf 20.00 uur is de deur open en zijn mannen welkom om in een gemoedelijke sfeer bij te kletsen met oude bekenden of nieuwe gezichten te leren kennen.

De bijeenkomst duurt tot middernacht en de toegang is gratis.

Toegang is via de trap aan de zijkant; er is ook een lift aanwezig.

De Men-Meet-Men-avond is een activiteit van COC Deventer e.o.

