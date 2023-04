Moeders roepen op anti-LHBTI-wet Oeganda niet te tekenen

on

In Oeganda hebben acht moeders van LHBTI-Plus kinderen in een open brief de president van hun land opgeroepen de anti-LHBTI-wet niet te ondertekenen.

‘De afgelopen maanden hebben wij, als ouders van LHBTI-Plus Oegandezen, met schroom en toenemende bezorgdheid toegekeken hoe religieuze fundamentalisten, door het publiek gekozen functionarissen en anti-homolobbyisten een gevaarlijke beweging tegen onze volwassen kinderen hebben georganiseerd’, aldus de moeders in de brief die werd gepubliceerd in de Daily Mirror.

Ze vragen zich in de brief aan president Museveni af hoe de parlementsleden die het wetsvoorstel steunden, kunnen beweren kinderen te beschermen tegen een ‘onzichtbare vijand’ door een wet aan te nemen die kinderen in gevaar brengt.

‘Geen enkele ouder zou ooit in zo’n positie moeten worden gebracht als waarin we ons vandaag bevinden, en al helemaal niet door een wetgevend orgaan dat door Oegandezen is gekozen om wetten te vertegenwoordigen en goed te keuren die alle Oegandezen beschermen. We hebben altijd van onze kinderen gehouden en dit veranderde niet toen we hoorden dat ze respectievelijk lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse zijn. Dit is op zoveel niveaus beledigend omdat het Oegandese burgers die zich identificeren als LHBTI-Plus hun grondwettelijke rechten ontneemt’, aldus de moeders in hun brief.

‘Het was afschuwelijk om deze vorm van haatdragende taal tegen onze kinderen in de reguliere [media] en op sociale media te zien.’

Veto

De moeders dringen er bij president Museveni op aan om zijn veto uit te spreken over het wetsvoorstel. ‘We verzoeken u, onze geliefde president, om niet in te stemmen met de wet tegen homoseksualiteit, en we vragen u in plaats daarvan het parlement te vragen wetten uit te vaardigen die alle kinderen beschermen tegen alle vormen van geweld en discriminatie.’

De moeders zeggen dat ze niet aan de zijlijn zullen staan ​​toekijken hoe hun kinderen op zo’n gevaarlijke en opzettelijke manier worden bedreigd. Ze beloven hun LHBTI-Plus-kinderen onder alle omstandigheden lief te hebben, te steunen en te verdedigen, omdat ze net zo speciaal en waardevol zijn als alle andere Oegandezen.

(Bron: Daily Monitor, 76crimes; foto: 76crimes)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws