Politiek Eindhoven verafschuwt homohaat bij COC-pand

on

De politiek in Eindhoven wil snel een gesprek tussen de gemeente, COC, KNVB en PSV over het vergoten va de veiligheid rondom voetbalwedstrijden en het tegengaan van homofoob geweld.

Dat blijkt uit vragen van de partijen aan het College van Burgemeester en Wethouders, gesteld door alle raadsfracties met uitzondering van Forum voor Democratie.

Aanleiding voor de vragen is het belagen van het COC-pand in de stad afgelopen zaterdag voor de wedstrijd PSV-Excelsior, waarbij een regenboogvlag van het pand werd getrokken, een vrijwilliger van het COC werd geslagen en de in het pand aanwezige jongeren werden uitgescholden.

De politieke partijen willen van burgemeester en wethouders weten hoe de gemeente kan garanderen dat het COC-pand aan de Prins Hendrikstraat ‘blijvend een veilige haven is voor de jongeren in het bijzonder en voor de queer-community in het algemeen’.

‘Dit kan en mag niet gebeuren in een inclusieve stad als Eindhoven. Voor ons is de maat nu echt vol. Eindhoven moet een stad zijn van ons allemaal, waar je vrij bent om te zijn wie je bent’, schrijven de partijen in hun vragen aan het college.

De raadsfracties willen dat de gemeente en de betaaldvoetbalorganisaties ‘hun verantwoordelijkheid nemen in de aanpak hierin’.

Supportersverenging

Ook de supportersverenging van PSV spreekt bij monde van voorzitter Rob Bogaarts zijn afschuw uit.

‘Het is dramatisch dat dit soort dingen gebeuren. Het lijkt me ook dat geen enkel weldenkend mens dit een goeie actie vindt’, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Nieuwe vlag

Zaterdag wordt bij het COC-pand aan de Prins Hendrikstraat om half een ’s middags een nieuwe regenboogvlag opgehangen. COC nodigt iedereen uit om daar bij aanwezig te zijn. Het COC heeft aangekondigd met nog meer acties te komen naar aanleiding van het belagen van het pand.

(Bron: Ingekomen Raadsvragen, Eindhovens Dagblad; foto: entree stadhuis – gemeente Eindhoven)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws