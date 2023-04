Personeel LHBT-bar Groningen mishandeld; bar uit protest open

on

De bar Dorothy’s Drag Under the Rainbow in Groningen gaat maandag open uit protest tegen het geweld tegen LHBTI-Plussers dit Paasweekeinde.

Zo werd in Eindhoven het pand van het COC belaagd en werd een vrijwilliger van het COC geslagen. Ook vijf medewerkers van de bar in Groningen kregen rake klappen na sluitingstijd in de nacht van zaterdag op zondag.

‘Vijf van m’n medewerkers hebben min of meer verwondingen opgelopen’, vertelt co-eigenaar Dorothy (Andy Wilson) van de bar. ‘M’n partner loopt nu rond met een gescheurde lip.’

Het café zou normaal gesproken tot donderdag gesloten zijn, maar de eigenaar heeft besloten toch open te gaan op Tweede Paasdag ‘uit verzet’.

Niet bang

‘We laten ons niet intimideren door enige vorm van haat of homofobie en daarom gaan we vanaf 15.00 uur open’, schrijft Wilson op Instagram. ‘Kom en doe mee, neem je vrienden mee, wees samen als één en laat zien dat we niet bang zijn.’

De mishandeling van de medewerkers vond plaats rond half vier ‘s nachts, toen een groep langs de bar aan de Pottebakkersrijge liep en homofobe taal begon uit te slaan. ‘Wij schreeuwden vervolgens terug, dat ze daarmee moesten stoppen. Dat ging even zo door, tot ze op een gegeven moment hun excuses aanboden’, zegt Andy Wilson tegen RTV Noord.

‘Opeens agressief’

Daarmee leek de zaak gesust, totdat er iemand werd opgemerkt die de discussie aan het filmen was. ‘We zeiden dat-ie daarmee moest stoppen. Geen idee of-ie bij die andere groep hoorde, waarschijnlijk niet, maar hij werd opeens agressief tegen mij en m’n team.’

‘M’n partner en ik belandden vervolgens in een serieus vuistgevecht met die gast. Wij probeerden immers onze medewerkers én onze bar te verdedigen.’

Homofoob gedrag

Toen iemand de politie belde, ging de aanvaller er vandoor. ‘Hij zal zo tussen de achttien en 23 jaar zijn geweest. Het was allemaal erg surrealistisch, want zoiets hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ja, wel homofoob gedrag, maar geen geweld. Spugen of eieren gooien op de ramen, dat soort dingen.’

De politie onderzoekt de zaak. ‘Er hebben twee personen aangegeven dat ze zijn mishandeld’, zegt Anouk Harteveld van de politie. ‘We hebben een signalement, maar we hebben de persoon nog niet aangetroffen.’

