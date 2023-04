Roze Golf 09-04: Het bewogen leven van Reina de Haan

on

Reina de Haan is 73 en sinds tien jaar eindelijk de vrouw die ze altijd al had willen zijn. Ze heeft een bewogen leven achter de rug.

Ze werd geboren in Leeuwarden in het ziekenhuis Iedereen dacht dat ze Renze, een jongen, was, maar ze ontdekte dat het niet zo simpel ligt.

Toen ze dertien was, verhuisde het gezin naar Dronten en ging in Kampen naar school. Haar vader hield koeien en paarden en had ook kippen en tot haar verbazing hoorde ze een kip kraaien. Een haan kraaide, een kip niet. Zo was het haar geleerd. ‘Op school was het mij ook zo ingeprent: je hebt een mannetje en een vrouwtje en God heeft het zo gemaakt en die heeft het volmaakt gemaakt, maar mijn argwaan ging met het toenemen van de leeftijd steeds groter worden’, vertelt Reina in de Roze Golf van 9 april.’Ze houden me voor de gek’, dacht ze.

‘Ik word wel een man’

Ze vroeg zich steeds vaker af wat God met haar voor had: ‘Wat wilt U met mij, wat is hier de bedoeling van, want ik ben niet Renze. Maar dan wist je: die gedachte mag ik niet hebben.’ Ze leerde haar gevoelens weg te drukken, ‘ik word wel een man’.

Reina koos voor een opleiding aan de landbouwschool, hoewel ze in haar hart veel liever voor de huishoudschool had gekozen, maar ’dat kon je eind jaren 50, begin jaren zestig, niet zeggen.’

Op de middelbare landbouwschool liep ze vast en van haar moeder moest ze maar gaan werken. Reina ging aan de slag bij een fruitteler en ging avondonderwijs volgen. Ze haalde haar diploma’s. In een blad las ze over de stichting van christelijke dorpen in Israël, waar vrijwilligers voor nodig waren en besloot zich aan te melden.

Strikt hetero

Daar ontmoette ze een veertien jaar oudere vrouw en dat klikte. ‘We hadden een mooie band en we konden gesprekken met elkaar voeren. Ik kwam ook een beetje uit mijn schulp.’ Ze trouwden uiteindelijk. Ook haar vrouw was ‘anders’. Terug in Nederland zette Reina met haar vrouw een boomkwekerij op.

Na 27 jaar huwelijk kwam haar partner te overlijden. Reina dacht nieuw geluk te vinden bij een Friese vrouw, die strikt hetero was. ‘Dat had ik nooit moeten doen, dat ging helemaal fout.’ Haar nieuwe echtgenote kon niets met de vrouwelijke gevoelens van Reina en stimuleerde haar om uit de kast te komen.

Hormonen

Uiteindelijk kwam Reina bij de Rutgerstichting terecht. Het hele transitie-traject met gesprekken en psychologische onderzoeken was zo belastend voor haar dat ze in opstand kwam. ‘Ik doe het niet meer. Ik ben wie ik ben en daar hebben jullie maar genoegen mee te nemen. En ik wil hulp van jullie, want ik wil aan de hormonen.’ Ze kon aan de hormonen, maar dat liep mis. Ze werd labiel en kon niet meer lopen.

Nu gaat het weer goed met Reina en is ze eindelijk de vrouw die ze altijd al was. Het hele gesprek met Reina de Haan is te horen in de Roze Golf van 9 april.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

