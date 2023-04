Duitse bisschoppen veroordelen anti-homowet van Oeganda

on

De Duitse Bisschoppenconferentie heeft scherpe kritiek geuit op de ‘anti-homo-wet’ die eind maart werd aangenomen door het parlement van Oeganda.

‘Mensenrechten gelden voor iedereen. Paus Franciscus heeft onlangs duidelijk gemaakt dat de strafbaarstelling van homoseksualiteit onrechtvaardig is. Daarom: de vervolging moet stoppen – niet alleen in Oeganda, Nigeria, Rusland maar overal ter wereld’, aldus hulpbisschop Ludger Schepers.

‘Als kerk, die helaas zelf kan terugkijken op een lange traditie van queer-vijandigheid en momenteel worstelt om deze houding te overwinnen, mogen we niet zwijgen bij dergelijke maatregelen.’

Schepers verwijst in zijn verklaring naar paus Franciscus, die zich eind januari verzette tegen de strafbaarstelling van homoseksualiteit. Hij had wetten beschreven die handelingen van hetzelfde geslacht strafbaar stellen als ‘onrechtvaardig’. De rooms-katholieke kerk moet werken aan de afschaffing van deze wetten, zei de paus toen in een interview.

Zonde

De aartsbisschop van Kampala, Paul Ssemogerere, nam vorige week afstand van de Oegandese ‘anti-homo-wet’. Homoseksualiteit is volgens hem een kwaad en zondig, maar in navolging van Jezus moet ‘de zonde en niet de zondaar’ gestraft worden.

(Bron: Katholisch .de, Kölner Stadt Anzeiger )

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws