14 landen doen mee aan zaak tegen anti-LHBTI-wet Hongarije

on

Duitsland en Frankrijk sluiten zich aan bij de procedure tegen de anti-LHGBT-wet in Hongarije, aangespannen door de Europese Commissie. Daarmee komt het totaal aantal landen op 14.

De Europese Commissie daagde Hongarije vorig jaar voor het Hof van Justitie van de EU vanwege de wet die het ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsverandering op scholen die in Hongarije was aangenomen. Volgens de commissie is de wet in strijd met de regels van de interne markt van de EU, de grondrechten van individuen en de waarden van de EU.

De wet werd door de regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán aangeprezen als wet ter bescherming van kinderen.

Mensenrechtenorganisatie beoordeelden de wet als discriminerend voor LHBTI-Plussers. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemden de wet ’een schande voor Europa’. Ook de Europese Commissie voor Democratie door Recht sprak zich uit tegen de wet in Hongarije, de niet voldoet ‘aan de positieve verplichting van Hongarije om ervoor te zorgen dat het onderwijssysteem kinderen objectieve en onbevooroordeelde informatie geeft over genderidentiteit en seksuele oriëntatie.’

Veertien EU-lidstaten hebben zich nu bij de procedure aangesloten: België, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden en nu dus ook Duitsland en Frankrijk.

De meest opvallende afwezige landen zijn Italië en Polen, die beide een rechts-conservatieve regering hebben.

(Bron: Reuters, Euractiv; foto: eerder protest tegen de wetswijzigingen – Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws