Blogger Rusland uitgezet wegens verspreiden homopropaganda

De 21-jarige Chinese blogger Haoyang Xu wordt Rusland uitgezet. Hij wordt beschuldigd van het verspreiden van ‘LHBTI-propaganda’

Haoyang Xu en zijn partner Gela Gogishvili (23), die een Russisch staatsburger is, werden door een rechtbank in Kazan beschuldigd van het publiceren van video’s waarin ze ‘elkaar aanraken op verschillende delen van hun lichaam, inclusief geslachtsorganen’. De rechtbank zei ook dat Xu ‘geslachtsveranderingen bij minderjarigen promootte’.

De twee hebben elkaar twee jaar geleden ontmoet en wonen samen in Kazan. Ze hebben in totaal 740.000 volgers op TikTok en 64.900 abonnees op YouTube.

Haoyang Xu en Gela Gogishvili werden woensdag aangehouden door de politie na klachten over video’s die op sociale mediakanalen waren gepubliceerd, waarin ze hun leven documenteren als een openlijk homoseksueel, interraciaal, niet-Slavisch stel dat in Rusland woont.

Gela Gogishvili werd woensdag weer vrijgelaten; hem hangt een geld boete boven het hoofd.

Anti-homowet

De ‘anti-homowet’ werd in 2013 ingevoerd door de Russische president Vladimir Poetin en verbiedt ‘het bevorderen van niet-traditionele seksuele relaties tussen minderjarigen’. De wet verbiedt weergave van homo- en transgenderkwesties in de massamedia en verbiedt eveneens regenboogvlag. De wet werd in 2022 aangescherpt.

(Bron: Newsweek, The Moscow Times; foto: Facebook)

