‘Meer daadkracht’ nodig bij homofobe spreekkoren in stadions

De John Blankenstein Foundation is teleurgesteld dat er tijdens de wedstrijd Spakenburg-PSV niet ‘meer daadkracht’ is getoond toen er homofobe spreekkoren te horen waren.

‘Supporters kunnen op z’n minst op hun gedrag worden aangesproken. Helpt dat niet, dan wordt het tijd dat een wedstrijd eens wordt onderbroken om mensen aan het denken te zetten’, zegt de stichting die zich ten doel stelt om de acceptatie van LHBTI-Plussers in de top- en breedtesport te bevorderen.

PSV-speler Xavi Simons was regelmatig het mikpunt van spreekkoren. Tot verontwaardiging van zijn club en televisiekijkers was ‘Xavi Simons is homo’ te horen. De club werd zelfs tijdens de wedstrijd gebeld en op de spreekkoren aangesproken, schrijft het Brabants Dagblad.

Naast Simons kregen ook directieleden van PSV op de tribune van Spakenburg te maken met dat soort teksten en andere verwensingen.

Verder spelen

Scheidsrechter Jeroen Manschot liet het tijdens de wedstrijd aan Simons of er moest worden doorgespeeld. De 19-jarige aanvaller, in Nederland vaker het mikpunt van spreekkoren van supporters van de tegenpartij, koos ervoor om verder te spelen.

De wedstrijd werd dinsdag bekeken door 1,4 miljoen mensen op tv. In het stadion keken 6.300. De spreekkoren waren ook op televisie goed te horen. ‘Zolang er niets tegen dit gedrag wordt gedaan, blijft het klimaat in de voetbalwereld onveilig voor lhbti-mensen. Meer daadkracht van de KNVB en de clubs zelf is nodig.’

De KNVB zegt het gedrag van de Spakenburgers te veroordelen. Het is onduidelijk of de voetbalbond een onderzoek start.

Spakenburg wil een deel van zijn supporters ‘confronteren’ met hun gedrag tijdens de wedstrijd. ‘Ook ons is het opgevallen dat er spreekkoren zijn geweest; we zijn niet doof. In zo’n geval is de scheidsrechter leidend om het duel al dan niet stil te leggen’, reageert Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek tegen de NOS.

Twee maten

PSV weigerde eerder dit seizoen een schikkingsvoorstel van 20.000 euro aan de KNVB. De club moest dat bedrag betalen vanwege antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax.

De club vindt dat de KNVB met twee maten meet en niet optreedt tegen homofobe spreekkoren en wilde daarom de boete niet betalen. Na een oordeel van de tuchtcommissie kwam de boete uit op 12.500 euro.

(Bron: Brabants Dagblad, NOS; foto: PSV)

