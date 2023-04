Finland schrapt verplichte sterilisatie bij geslachtswijziging

on

Sterilisatie is niet langer meer verplicht in Finland voor het wijzigen van het geslacht op de geboorteakte. Finnen vanaf 18 jaar kunnen voortaan de geslachtswijziging laten aanbrengen in hun officiële documenten.

Finland sluit zich met de wijziging aan bij de meerderheid van de landen in Europa; het is het laatste Scandinavische land dat de sterilisatieplicht schrapt. Er zijn nog zeven Europese landen waar zo’n plicht geldt.

Het land veranderde de wetgeving na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelde in 2017 dat verplichte sterilisatie een schending van mensenrechten is.

In landen waar de sterilisatieplicht werd geschrapt, steeg het aantal wijzigingen in geslachtsregistraties.

Excuses

In Nederland werd de sterilisatieplicht in 2014 afgeschaft. In 2021 maakte toenmalig minister Van Engelshoven excuses aan transgender en intersekse personen die gedwongen sterilisatie of geslachtsverandering moesten ondergaan.

(Bron: NOS)

