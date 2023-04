Roze Golf 02-04: regenboogpaden, queerborrels en transatleten

on

Jelle en Jesse hebben het voor elkaar: er komt een regenboogzebrapad in hun woonplaats Zutphen. Ze stelden een petitie op die werd gevolgd door een motie in de gemeenteraad. Nog dit jaar moet het pad geschilderd zijn.

In Apeldoorn is een groep vrijwilligers opgestaan, die gaat werken aan de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI-Plussers. Om te beginnen is er donderdag een queer borrel.

Transvrouwen, die de puberteit als man hebben doorgemaakt, mogen niet meer meedoen aan internationale atletiekwedstrijden. Claire Slingerland legt uit waarom dat een slechte beslissing is van de internationale atletiekbond.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

