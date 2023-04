Luxemburgse kardinaal Hollerich is voor zegening homoparen

on

De Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich vindt dat homoseksuele paren hun relatie moeten kunnen laten zegenen in de Rooms Katholieke kerk.

‘Zegenen betekent iemand het goede toewensen, en God wenst niemand iets slechts toe’, zei Hollerich zaterdag in een interview met het Italiaanse dagblad La Stampa.

‘Ik denk dat de kerk haar houding alleen kan veranderen na een lang proces’, voegde hij eraan toe. ‘Maar we moeten ernaar streven het proces te versnellen: we moeten de deuren voor iedereen openen.’

Volgens de huidige katholieke leer schenden homoseksuele handelingen de goddelijke scheppingsorde en zijn ze zondig. Tegelijkertijd moeten homoseksuelen volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk ‘met respect, mededogen en tact’ worden behandeld.

Hollerich gaf ook commentaar op de eis van het celibaat voor katholieke priesters. Hij leeft zelf met grote vreugde het celibaat . ‘Maar ik ken veel priesters die er onder lijden’, zei de kardinaal. Bovendien zijn er in veel delen van de wereld steeds minder jonge mannen die priester willen worden. Hij vroeg zich af of getrouwde mannen niet ook de wijding moesten ontvangen. ‘Maar dat is een beslissing die de paus samen met de hele kerk moet nemen’, aldus Hollerich.

Paus Franciscus benoemde de Luxemburger onlangs tot lid van zijn belangrijkste adviesorgaan, de Kardinale Raad. Hollerich speelt ook een sleutelrol in de Wereldsynode die door de paus is uitgeroepen .

(Bron: Luxemburger Wort; screenshot: KTO tv)

